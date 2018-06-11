Киев, 11 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают причины сооружения Российской Федерацией фортификационных сооружений на участке бывшей границы с Украиной, а сейчас границы с ЛНР и ДНР в Ростовской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июня.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

В частности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (2008−2011 гг.) Степан Гавриш заявил, что Россия таким образом пытается перекрыть потоки нелегальных мигрантов, оружия и «защититься от въезда криминальных группировок ДНР и ЛНР».

«С точки зрения России на Донбассе, где идет война, есть определенная гуманитарная катастрофа… Строительство этих инженерных сооружений — это попытка защититься от гуманитарных последствий, которые там возникли. Второе — это договорная контрабанда, о которой никто не говорит. В результате четырех лет войны между разными милитарными, парамилитарными и военными формированиями, контрабанда имеет место быть. Самое страшное для России — это поток нелегалов на территорию РФ, который невозможно остановить приграничными постами. Нужно поставить инженерные средства электронного наблюдения, чтобы реагировать на переход гражданского населения. Третье — перекрыть незаконные трафики ввоза в Россию оружия и въезда криминальных группировок со стороны республик (Донбасса — прим. ред. ИА REGNUM )», — пояснил Гавриш 10 июня в эфире «112 Украина».

По его словам, это абсолютно «нормальная защитная реакция государства».

В свою очередь, экс-премьер-министр Украины, экс-министр обороны Украины (2007−2009 гг.) Юрий Ехануров считает, что Россия таким образом готовится к вступлению Украины в НАТО.

«Россияне держат эти (республики Донбасса — прим. ред. ИА REGNUM ) территории как буферные. Строительство объектов и концентрация войск свидетельствует о том, что они понимают, что границы НАТО будут проходить именно там. Поэтому они ведут соответствующую подготовку», — сказал Ехануров.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2015 году Донское погрануправление ФСБ сообщало о проведении работ по укреплению границы — в частности, возведены десятки километров заграждений из колючей проволоки, а также прорыты рвы.

«Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области активно ведет работу по инженерному обустройству государственной границы. Строится первый рубеж основных инженерных сооружений, обустраиваются противотранспортные рвы и заборы», — уточнял осенью 2017 года Сергей Чичканов, начальник отдела Пограничного управления ФСБ России в городе Гуково.

8 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение Плана действий по членству в НАТО является «важнейшей задачей для украинского государства» и вопросом национальной безопасности. Вместе с тем он признал, что Украина пока что не соответствует стандартам Альянса, и стране нужны дальнейшие реформы.