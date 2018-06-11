Вашингтон, 11 июня, 2018, 11:02 — ИА Регнум. На музыкальном фестивале Bonnaroo во время выступления известного американского рэпера Эминема, произошла паника. Об этом сегодня, 11 июня, сообщают американские СМИ.

(сс) Mika-photography Эминем

Дело в том, что одна из композиций рэпера с красноречивым названием Kill You, сопровождается весьма специфическими звуковыми эффектами, похожими на выстрел. Зрители однако восприняли как реальные выстрелы и в панике побежали к выходу. Другие спешно начали искать укрытие.

Позднее зрители высказали свое недовольство весьма реалистичными звуковыми эффектами во время выступления Эминема.

«Я фанатка Эминема, но услышать со сцены сразу три выстрела очень страшно, не буду врать. Особенно в нашем мире», — пишет одна из поклонниц Эминема на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, Bonnaroo — это ежегодный американский фестиваль музыки и искусства. Он проходит в штате Теннесси в городе Манчестер на огромной ферме.