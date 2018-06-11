Киев, 11 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня, в Берлине (Германия) состоится встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» (Германии, Франции, Украины и России) для обсуждения урегулирования в Донбассе.

Sandro Halank Хайко Маас

«11 июня — двойной день Украины в Германии: во-первых, ждем с 30-м (!) визитом главу МИД Павла Климкина на новую встречу министров в нормандской формате. Во-вторых — проводим в Берлине первый в истории футбольный матч сборных команд Верховной рады и Бундестага», — сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В свою очередь политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что сегодня министры согласуют повестку дня для возможной встречи президентов России, Украины, Германии и Франции по ситуации в Донбассе.

«Задача номер один — прекращение огня в зоне конфликта, очередное перемирие, потому что без прекращения огня в переговорном процессе не может быть никаких импульсов. Вторая задача — согласование повестки дня для дальнейшей работы как лидеров стран нормандского формата, министров иностранных дел и помощников лидеров… Нужно согласовать тематику переговоров, потому что есть принципиальные различия», — сказал Фесенко 11 июня в эфире канала «112 Украина».

Он назвал «формулу Штайнмайера» «тактической игрой» РФ.

«На данный момент нечего обсуждать… Какая формула Штайнмайера? Если уже стало понятно, что реализация минских соглашений требует каких-то согласованных позиций по миротворческой миссии ООН. А по ней есть три принципиальных различия между Украиной и Россией. Без решения вопроса по миротворческой миссии, без согласования формулы выборов, без прекращения огня ни о какой «формуле Штайнмайера» не может быть и речи. Это все равно, что поставить телегу впереди лошади. Со стороны РФ это тактическая игра, она не готова договариваться по миротворческой миссии. Поэтому заранее выдвигают такую повестку дня, которая вряд ли будет приемлема для других переговорщиков», — пояснил Фесенко.

В завершение политолог призвал не рассчитывать на то, что встреча глав МИД будет результативной, главная задача мероприятия — в принципе возобновить работу «нормандского формата». В целом Фесенко считает, что считает, что в переговорном процессе по Донбассу не будет подвижек до конца 2019 года, «поскольку президент РФ Владимир Путин «ждет окончания не только президентских, но и парламентских выборов в Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что встреча на уровне министров иностранных дел стран «нормандской четверки» состоится в Берлине 11 июня 2018 года.

«Мирный процесс нуждается в срочном прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине», — сообщил Маас.

Напомним, в мае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал недостаточную эффективность нормандского формата, но отметил, что сегодня ему нет альтернативы.

«Конечно же, они (переговоры в нормандском формате — ред.) недостаточно эффективны. Но какая альтернатива? Я могу лишь обратиться с призывом ко всем сторонам инвестировать свои силы в этот процесс», — сказал президент во время визита в Киев.