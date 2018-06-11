Кемерово, 11 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 11 июня, паспорта гражданина России получили 16 призёров отбора всероссийского конкурса «Мы граждане России!». Торжественное мероприятие прошло в музее-заповеднике «Красная Горка» города Кемерово, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

«Присутствуют 16 детей и их родители 30 человек, плюс пять почётных граждан города Кемерово. Всё тожественно, красиво», — рассказала ИА REGNUM представитель администрации Кемеровской области Инна Алфёрова.

Свой первый «взрослый» документ ребята получили из рук временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

Отметим, что Всероссийскую акцию «Мы — граждане России!» запустили Российское движение школьников и Российский союз молодёжи. Принять участие в конкурсе в период с 12 апреля по 12 июня 2018 года могли юноши и девушки, достигшие 14-летнего возраста, которые отличились в учёбе, в спорте или общественной деятельности. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашение на торжественную церемонию вручения паспортов в рамках акции «Мы — граждане России!».