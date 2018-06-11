Париж, 11 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июня, во французском городке Анси открывается 42-ой Международный анимационный фестиваль — наиболее значимый и самый знаменитый смотр мультфильмов. На участие было подано 3086 работ, из них 97 — полнометражных (что на двадцать фильмов больше, чем в прошлом году), отобрано для показа — более пяти сотен мультфильмов из девяноста трех стран. На призы претендуют десять полнометражных мультфильмов и сто тридцать короткометражных лент, представленных в разных секциях.

Плакат фестиваля Анси

Российская анимация традиционно участвует в разных конкурсных программах. «Бирюк» Полины Федоровой будет показан в основной конкурсной программе короткометражного кино. Эта страшная сказка по мотивам сибирского фольклора потрясает мрачными красками и пугающими образами. Фильм, созданный на студии «Урал-Синема», демонстрирует приверженность знаменитой на весь мир уральской школе. Так, однокашница Полины по Уральской государственной архитектурно-художественной академии Анна Буданова в этом году вошла в состав жюри сериалов и коммерческой анимации фестиваля в Анси. За свой первый фильм «Обида» она получила более двух десятков наград международных кинофестивалей, в том числе — призы фестивалей в Анси и в Хиросиме. «Бирюк» вряд ли ждет столь успешная фестивальная судьба, но незамеченным он остаться не должен.

Цитата из м/ф «Бирюк». реж Полина Федорова. Россия

В компактном конкурсе детской анимации участвует три русских мультфильма, причем два из них сделаны на «Союзмультфильме» для новой «Весёлой карусели». «Хочу жить в зоопарке» Евгении Голубевой — просто милая и поучительная история для детей, а «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова — лихое, очень смешное кино о похождениях бравого рыцаря в удивительном сказочном мире. Фильм «Теория заката», созданный Романом Соколовым на студии «Петербург», строго говоря не является детским, но эта философская история о цикличности и гармонии бытия может показаться интересной зрителям всех возрастов.

В конкурсе сериалов состоится премьера нового проекта главного сценариста «Смешариков» и автора «Атомного леса» Алексея Лебедева — — «Пиратская школа». После работы на «Рики» и канале «2×2» Алексей пришел на «Союзмультфильм», где и создается этот новый проект. Фестивальной публике покажут серию «Если наступит завтра».

Цитата из м/ф «Пиратская школа». Россия. 2018

Еще одна премьера от старейшей российской анимационной студии «Союзмультфильм» пройдет вне конкурса: профессиональному сообществу будет представлен кукольный шедевр Станислава Соколова «Гофманиада». Российские зрители смогут увидеть мультфильм в кинотеатрах через четыре месяца — с 11 октября. Так же во внеконкурсной программе состоится показ новой полнометражной истории про знаменитых на весь мир круглых героев «Смешарики: Дежавю».

Параллельно с кинофестивалем в Анси пройдет крупнейший в Европе рынок анимационного контента MIFA. Ежегодно в нем принимают участие более двенадцати тысяч профессионалов отрасли. В этом году на рынке представлена тысяча двести компаний из почти семи десятков стран. В течение четырех дней представители анимационных студий, телеканалов, киношкол будут обмениваться опытом, заключаться сделки и договариваться о прокате мультфильмов на разных территориях и платформах. На MIFA в шестой раз Ассоциация анимационного кино России организовывает работу объединенного стенда российской анимации.

«Присутствие на одном из ключевых мероприятий мира анимации играет важную роль в формировании имиджа отечественной мультипликации за рубежом. Ежегодно на нашем стенде проводится больше сотни переговоров, многие из которых перерастают в дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы благодарны Министерству культуры России, которое понимает всю важность таких событий для развития отрасли и ежегодно выделяет средства для организации собственного пространства на кинорынке», — отметила исполнительный директор ААК Ирина Мастусова.

Участниками стенда Russian Animation в этом году станут шестнадцать компаний.

Пресс-cлужба фестиваля annecy.org Деловая программа

Более десятка проектов представит в Анси динамично развивающаяся российская студия «Паровоз». Участникам рынка будут показаны первые материалы полнометражного фильма студии «Кощей. Настоящая история», релиз которого запланирован на 2020 год. Наравне с хорошо известными во всем мире проектами («Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Четверо в кубе» и др.) будут презентованы новые сериалы. Музыкальная веселая история «Футбол» из сериала «Кошка Бяка и хороший мальчик» уже обрела массу поклонников в сети, а премьера первой серии мультфильма для почемучек «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» совсем недавно состоялась в приложении «Мульт» (скоро мультфильм будет показан на российском телевидении). Каждая пятиминутная история этого нового познавательного сериала даст ответ на один из самых распространенных и иногда странных вопросов малышей. В процессе своих исследований Катя и ее воображаемый друг Эф отправляются через Куда-угодно-дверь в такие места, куда непросто попасть даже взрослым: пекарню, океанариум, на завод, за кулисы театра, на склад торгового центра и даже на настоящую анимационную студию.

Легендарная киностудия «Союзмультфильм», весомо представленная в конкурсных программах смотра, будет представлять на рынке сериалы «Пиратская школа», «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова» и «Гофманиаду».

Группа компаний «Рики», помимо демонстрируемого во внеконкурсной программе фестиваля фильма «Смешарики. Дежавю», представит несколько новых проектов: полнометражные мультфильмы «Детский мир», «Мой Домовой», сериалы «Дракоша Тоша», «Бодо Бородо», «Клуб Вопросики», «ЛириТая», «Небосити», «Удивительные спойлы», «Снежная Академия» и «Выше потолка».

Студия «Аэроплан» совместно с «Централ Партнершип» продолжит работу с полнометражным фильмом «Фиксики. Большой секрет», которую уже увидели в Южной Корее, на Ближнем Востоке, в странах Балтии, в Латинской Америке.

Цитата из м/ф «Фиксики. Большой секрет». реж Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. Россия. 2017

Студия «Мельница» привезла на рынок новую часть франшизы о «Трех богатырях», известные сериалы «Лунтик», «Барбоскины» и новый проект «Царевны», который русские зрители смогут увидеть в сентябре 2018 года.

Компания «Wizart» представит мультфильм «Волки и овцы: Ход свиньей», российско-испанский сериал «Йоко» и четвертый фильм саги о Снежной Королеве «Зазеркалье».

Цитата из м/ф «Снежная королева. Зазеркалье». реж Алексей Цицилин, Роберт Ленс. Россия. 2018

Наравне с крупными компаниями-производителями на объединенном стенде российской анимации будут присутствовать региональные студии: казанский «Татармультфильм» и пермская студия «RG Bros», впервые принимающая участие в мероприятии со своим образовательным мультсериалом «Пчелография».

Постер к м/ф «Пчелография»

Рынок анимационного контента MIFA пройдет с 12 по 15 июня, Международный анимационный фестиваль завершится 16 июня.