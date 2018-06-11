Варшава, 11 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Польское правительство хочет стать звеном интеграции между Европейским союзом и США. Об этом в интервью Gazetа Polskа заявил председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий (полный текст беседы выйдет в среду, 13 июня).

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Слова премьера цитирует Польское радио. Моравецкий отметил, что, с одной стороны, есть союз Варшавы и Вашингтона, с другой — сотрудничество Польши в рамках Евросоюза. Однако, «наверное, каждый замечает, что сегодня пути ЕС и США начинают сильно расходиться. И сейчас от Польши зависит, сможет ли она сформировать свою позицию как связующего звена между этими двумя сторонами или останется в неудобном положении постоянного маневрирования между ними».

Глава правительства заверил, что целью его кабинета является первое решение этой проблемы, ведь «оно связано с большим шансом для Польши — и во имя такого сценария мы работаем».

Вместе с тем ведущая варшавская газета Rzeczpospolita видит определенные проблемы в том, чтобы встать на сторону США и их президента Дональда Трампа. По мнению издания, глава Белого дома «заставляет западных партнеров явным образом» поддерживать его в «чрезвычайно сложном конфликте на Ближнем Востоке — он хочет, чтобы все присоединились к антииранскому альянсу с Саудовской Аравией и Израилем, которые рассматривают республику аятолл в качестве смертельного врага».

Но Трамп не сделал выводы из ошибок бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего в Ираке, отмечает газета, где «свержение диктатора закончилось укреплением врагов: джихадистов и Ирана». Нет оснований полагать, что восстановление санкций против Тегерана закончится чем-то хорошим для региона. Тем более если бенефициаром изменений станет Эр-Рияд — именно оттуда «исходит идеология суннитского фундаментализма, который ненавидит Запад».

«Для Польши было бы трагедией оказаться перед альтернативой: либо Трамп с саудовцами, либо Меркель, которая не защитит нас от Путина, — констатирует Rzeczpospolita. — Необходимо убедить американцев и западноевропейцев в том, что от их развода выиграют «семьи» из совершенно других частей света».