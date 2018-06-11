В Китае произошел взрыв на газопроводе, есть пострадавшие
Пекин, 11 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике в результате взрыва на газопроводе пострадали по меньшей мере 24 человека. Об этом сегодня, 11 июня, пишет People's Daily China.
Michael Deal
Столб огня
Взрыв произошел на газопроводе, расположенном в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 24 человека. Все они были госпитализированы.
Причина взрыва устанавливается.