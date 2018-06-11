* запрещённая в России организация

Кабул, 11 июня, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Кундуз на севере страны погибли по меньшей мере 15 военнослужащих вооруженных сил Афганистана. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает агентство Pajhwok.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

Напомним, 9 июня «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о перемирии с властями Афганистана сроком на три дня в честь мусульманского праздника окончания поста Ураза-байрам. Срок перемирия истёк.

Стоит отметить, первоначально предполагалось, что перемирие продлится с 11 июня по 19 июня. Однако «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменил сроки перемирия после теракта в Кабуле 4 июня, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом со зданием, в котором проходил Великий Совет богословов. Жертвами теракта, ответственность за которой так и не взяла на себя ни одна из террористических организаций, стали 14 человек.

За несколько часов до атаки Совет принял фетву, осуждающую атаки террористов-смертников и призвал к установлению мира в Афганистане.