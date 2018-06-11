Мария Гайдар слагает с себя полномочия депутата Одесского облсовета
Киев, 11 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В прошлом российский, а ныне украинский политик Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает УНИАН со ссылкой на проект решения представительного органа Одесской области.
Предполагается, что решение о сложении Гайдар полномочий депутата будет принято на предстоящей сессии Одесского облсовета с учетом личного заявления Гайдар. Следующая сессия Одесского облсовета должна пройти на будущей неделе.
Напомним, Гайдар довольно безуспешно занималась политикой в России и некоторое время находилась в команде бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Сейчас Белых отбывает наказание в тюрьме за получение взяток в особо крупном размере. В России Гайдар некоторое время работала в сотрудничестве с оппозиционным блогером Алексеем Навальным.
Поняв, что в России её политическая карьера не задалась, Гайдар решила перебраться на Украину, которую к тому времени захватили бандеровцы. Там в 2015 году она пристроилась в команду Михаила Саакашвили, назначенного на тот момент губернатором Одесской области. Тогда же президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о предоставлении Гайдар украинского гражданства.