Кемерово, 11 июня, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов ушёл в отставку. Свой пост Емельянов покинул по собственному желанию.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Надпись «КУЗБАСС»

«Да, это так. Написал заявление по собственному желанию, — прокомментировал изданию «Газета Кемерово» представитель избирательной комиссии.

Юрий Емельянов возглавлял кемеровский избирком с 2011 года, в 2016 году он был переизбран. Срок его полномочий истекал в 2021 году.

Заместителем председателя избиркома Кузбасса является Виктория Шахматова.

Как уточнили в ведомстве, процедура замещения должности председателя комиссии установлена законом и она будет соблюдена: в течение следующих десяти дней региональный избирком должен получить список кандидатов на вакантную должность от ЦИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Кемеровской области пройдут досрочные выборы губернатора региона, а также депутатов совета народных депутатов пятого созыва.

Выборы главы области назначены после ухода Амана Тулеева 1 апреля. Свой пост Тулеев покинул спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, большинство из которых дети. Врио губернатора Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв.