Кемерово, 11 июня, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов ушёл в отставку. Свой пост Емельянов покинул по собственному желанию.

Илья Дубровин ИА Красная Весна
Надпись «КУЗБАСС»

«Да, это так. Написал заявление по собственному желанию,прокомментировал изданию «Газета Кемерово» представитель избирательной комиссии.

Юрий Емельянов возглавлял кемеровский избирком с 2011 года, в 2016 году он был переизбран. Срок его полномочий истекал в 2021 году.

Заместителем председателя избиркома Кузбасса является Виктория Шахматова.

Как уточнили в ведомстве, процедура замещения должности председателя комиссии установлена законом и она будет соблюдена: в течение следующих десяти дней региональный избирком должен получить список кандидатов на вакантную должность от ЦИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Кемеровской области пройдут досрочные выборы губернатора региона, а также депутатов совета народных депутатов пятого созыва.

Выборы главы области назначены после ухода Амана Тулеева 1 апреля. Свой пост Тулеев покинул спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, большинство из которых дети. Врио губернатора Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв.