Сингапур, 11 июня, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в преддверии переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 11 июня, сообщают местные СМИ.

Kremlin.ru Ли Сянь Лун

Встреча Трампа с Ли Сянь Луном проходила в закрытом режиме. Подробности не разглашаются.

Напомним, ранее Ким Чен Ын, который прибыл в Сингапур раньше Трампа, уже провел встречу с премьер-министром этой страны. В ходе встречи Ким поблагодарил Ли Сянь Луна за организацию американо-северокорейского саммита на высшем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын должны впервые встретиться. Главной темой на переговорах лидеров двух стран станет денуклеаризация Корейского полуострова.