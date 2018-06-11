Кемерово, 11 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Город Кемерово отмечает сегодня своё столетие. Мероприятия начались с шести часов утра и продлятся до вечера. В парке Победы проходят День йоги и командный марафон на 100 километров, которые сменятся фестивалем скандинавской ходьбы.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Я люблю Кемерово

«От всей души поздравляю вас со 100-летием Кемерова. У нас красивый и уютный город. И мне сегодня очень приятно это говорить — НАШ город. За короткий срок Кемерово стал мне родным, его улицы и проспекты, благородная строгость центра, обаяние скверов и парков. С наступлением лета Кемерово расцвёл и ко дню празднования подошёл во всём великолепии. Город действительно красив, но его сердце — это не дома и дворы. Характер города создаете все вы, его жители. В эти праздничные дни будет сказано немало слов поздравлений, я же хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваш характер, за вашу готовность сопереживать, за ваше неравнодушие. За недолгий срок я видел вас и в горе, и в радости, и я не знаю более искренних и открытых людей. Спасибо за готовность говорить правду, часто не самую приятную, и спасибо за ваше неподдельное желание совместно строить будущее Кемерова и всего Кузбасса», — поздравил кемеровчан временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в День города, 11 июня, в Кемерово температура воздуха будет в районе +22, +24°С, местами порывы ветра до 13 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь, возможна гроза.

Тем временем праздничные мероприятия пройдут на девяти площадках города. Как обещают кемеровские власти, жителей и гостей ожидают более 50 захватывающих шоу: песенные конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, выставки, ярмарки и концерты.

«Для 110 тыс. горожан и гостей города будет работать более 4 тыс. артистов, спортсменов и волонтёров. Жителей столицы Кузбасса со 100-летним юбилеем города приедут поздравить известные российские исполнители. Для молодёжи на сцену площади Советов выйдет российский рэпер Тимати, также в Кемерове выступят Полина Гагарина, Олег Газманов и группа «Любэ». Большой праздничный концерт состоится 11 июня на площади Советов с 19.00 до 24.00 часов и завершится ярким фейерверком. В этом году салют будет длится десять минут, будет произведено 1017 залпов», — сообщается на сайте администрации города Кемерово.

В преддверии праздника в городе прошло более 300 мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города с участием более 20 тыс. человек.

Отметим, что город Кемерово расположен на юго-востоке Западной Сибири, в 3482 км от Москвы. Он образован 9 мая 1918 года (27 марта 1932 года согласно постановлению президиума ВЦИК переименован из Щегловска в Кемерово). Административно Кемерово разделён на правобережную и левобережную часть рекою Томь. Сегодня столица Кузбасса — крупный промышленный, административный и культурный центр.

Основное полезное ископаемое на протяжении десятилетий — уголь, наличие которого обусловило создание мощного энергохимического комплекса.