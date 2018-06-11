Тбилиси, 11 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Тбилиси проходит акция, которую с легкой руки одной из грузинских телекомпаний все в один голос называют акцией «отцов убитых детей». Ее инициатором выступил отец одного из погибших в результате драки на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря прошлого года школьника Давида Саралидзе — Заза Саралидзе. В организации акции ему активно помогали неправительственная организация «Центр реформирования правоохранительных органов» и «Единое национальное движение» (ЕНД). Поддержал Зазу Саралидзе и его сторонников отец убитого в результате спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили — Малхаз Мачаликашвили.

(сс) Alexxx1979 Тбилиси

Акция у здания парламента с требованием «восстановления справедливости, наказания убийц Давида Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили, разрушения системы и отставки правительства» (именно эти требования выдвигают митингующие) возобновилась 10 июня вечером. В этот день истек срок, который Заза Саралидзе при поддержке НПО и ЕНД дал правительству на арест и наказание всех, кто виновен в убийстве его сына и укрывательстве убийц.

В течение всех предыдущих дней лидеры ЕНД заявляли, что привезут на акцию в Тбилиси всю Грузию. А до начала акции телекомпания «Рустави-2» демонстрировала колонны, двигавшиеся в направлении столицы из разных регионов страны.

Несмотря на такую подготовку, собрать на проспекте Руставели «критическую массу народа», необходимую для перекрытия проспекта и дальнейшего развития событий по революционному сценарию, организаторам акции не удалось.

Хотя выступления на акции были резкими, порой нецензурными и угрожающими, толпа у здания парламента Грузии постепенно редела, а разразившийся под конец дня проливной дождь и вовсе разогнал ее участников и болельщиков по домам.

Поняв, что оставшиеся несколько десятков человек долго держать проспект Руставели закрытым для движения транспорта не смогут, Заза Саралидзе, явно по рекомендации его наставников из НПО и ЕНД, призвал митингующих помочь ему перенести установленные у парламента три палатки прямо на проезжую часть. Что и было сделано. Сюда же переместились Заза Саралидзе, Малхаз Мачаликашвили и самые активные их соратники.

Заза Саралидзе заявил, что не сойдет с места, пока не будут выполнены его требования. К требованиям наказания убийц и ареста укрывателей убийц он добавил требования отставки министров юстиции и внутренних дел.

Параллельно всей акции протеста у здания парламента были мобилизованы отряд спецназа и экипажи патрульной полиции, но действий по разгону акции они не предпринимали и в переносе палаток на проезжую часть участникам акции не мешали.

Спустя некоторое время после перекрытия проспекта Руставели в палатку к протестующим вошли сотрудники полиции и попытались убедить Зазу Саралидзе убрать палатки с дороги, на что он, по его заявлению, ответил категорическим отказом. Саралидзе заявил, что не уйдет отсюда, пока все его требования не выполнят и пока он не добьется «разрушения системы».

Не добившись от митингующих переноса палаток на тротуары, сотрудники полиции огородили проспект вокруг палаток металлическими оградами, что вызвало протест у активистов НПО «Центр реформирования правоохранительных органов». В результате столкновения с полицией были задержаны руководитель этой НПО, ведущий всех акций протеста Зазы Саралидзе, Звиад Куправа и двое его соратников. В МВД заявляют, что задержали митингующих за административные правонарушения.

В ответ на арест своего активного сторонника Заза Саралидзе потребовал от МВД немедленного освобождения Звиада Куправа и всех задержанных. Как заявил Саралидзе журналистам, он все это время пытался связаться с народным защитником Грузии Нино Ломджария, но пока сделать это ему не удалось.

Акция у здания парламента продолжается. Заза Саралидзе уже объявил, что к 14:00 часам по тбилисскому времени ожидает на проспекте Руставели всю Грузию.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как 31 мая Тбилисский городской суд вынес приговор по делу об убийстве подростков на улице Хорава. Решение суда не удовлетворило Зазу Саралидзе, который заявил, что реальные убийцы его сына остались безнаказанными, и потребовал привлечения к ответственности всех виновников, а также чиновников прокуратуры, которые препятствовали объективному расследованию этого дела и укрывали настоящих убийц.

Акции продолжались два дня. Митингующим в первый же день, 31 мая, удалось добиться отставки главного прокурора, но это их не удовлетворило, и они выдвинули новые требования — отставки всего правительства во главе с премьером Георгием Квирикашвили и «разрушения всей системы». Попытка премьера выступить на акции у здания парламента закончилась неудачно, в него полетели бутылки. После этого Георгий Квирикашвили дал чрезвычайный брифинг и сообщил, что возвращает дело на расследование в МВД Грузии, и пообещал лично контролировать процесс расследования. Акции после этого прекратились, их инициаторы разошлись по домам, и лишь несколько человек остались дежурить в разбитых на тротуаре у здания парламента палатках.

Заза Саралидзе и его соратники дали властям срок до 10 июня, чтобы те выполнили все их требования. За прошедшие дни МВД и прокуратура сообщили о выявленных в процессе расследования новых обстоятельствах и задержали бывшего чиновника прокуратуры Мирзу Субелиани, который, как утверждал Саралидзе, пособничал убийцам и покрывал их. Но и этот арест и вынесенная Мирзе Субелиани мера пресечения оказались для Зазы Саралидзе недостаточными, и он объявил о возобновлении акций протеста с 10 июня и их продолжении до выполнения всех выдвинутых властям требований. Главные требования, которые прозвучали на акции 10 июня, заключались в отставке министра юстиции и министра внутренних дел. Но отдельные выступавшие также требовали отставки всего нынешнего правительства.