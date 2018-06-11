Вашингтон, 11 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Американская демократическая пресса утверждает, что президент США Дональд Трамп очень любит рвать в клочья разного рода официальные документы. Соответствующий материал опубликовало издание Politico 6 июня.

(сс) Gage Skidmore Что хочу, то и делаю!

По данным издания, сотрудники Белого дома постоянно вынуждены заниматься склеиванием различных официальных документов, которые Трамп рвёт на мелкие кусочки.

Утверждается, что у Трампа есть некая привычка рвать на клочки различного рода официальные документы, которые по действующему в США законодательству обязательно должны быть сданы в архив.

В связи с этим сотрудники Белого дома США вынуждены постоянно складывать «пазл» из порванных документов, а затем склеивать его скотчем.

Издание утверждает, что помощники президента Трампа пытались отучить его от этой вредной привычки, но не добились успеха.

Стоит отметить, что американская демократическая пресса постоянно тиражирует разного рода информацию о тех или иных негативных качествах нынешнего американского президента-республиканца. Эта информация может быть как совершенно ложной, так и отдаленно соответствующей действительности.