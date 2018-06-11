Анкара, 11 июня, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение властей Австрии о закрытии в стране семи мечетей и высылке десятков имамов. Об этом сегодня, 11 июня, пишет Deutsche Welle.

Bwag Мечеть. Вена

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц 8 июня заявил, что в его стране будут закрыты как минимум семь мечетей, а десятки имамов будут высланы. Он пояснил, что данный шаг связан с тем, что руководство мечетей и имамы нарушили закон, требующий лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам.

«В нашей стране не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям», — подчеркнул Курц.

Стоит отметить, что Курц, будучи ещё министром иностранных дел Австрии в июне 2017 года призывал к закрытию мусульманских детских садов на территории страны. Он подчеркивал, что такие детские сады совершенно не способствуют интеграции детей из семей мигрантов в австрийское общество.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает себя правоверным мусульманином, заявил, что решение властей Австрии является «антиисламским» и пообещал ответные меры.

«Эти действия, предпринятые австрийским канцлером, боюсь, ведут мир к войне между крестом и полумесяцем», — предрёк Эрдоган.