Вашингтон, 11 июня, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время личной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Европейский союз в торговой сфере для США гораздо хуже Китая. Об этом накануне, 11 июня, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Речь идёт о разговоре Трампа с Макроном 24 апреля, во время официального визита президента Франции в США.

Во Время обсуждения торговых вопросов Макрон предложил Трампу сотрудничество и напомнил об угрозе Китая.

«Давайте сотрудничать, у нас есть общая проблема — Китай», — сказал французский президент.

На это Трамп заявил, что для США в торговом плане Евросоюз гораздо «хуже, чем Китай». После этого президент США стал рассказывать Макрону, насколько ужасен экспорт в его страну автомобилей из Германии.