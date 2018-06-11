Сеул, 11 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын ранее приглашал президента США Дональда Трампа на второй раунд американо-северокорейского саммита на высшем уровне в Пхеньян в июле 2018 года. Об этом пишет южнокорейская газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Утверждается, что приглашение содержалось в письме, которое заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль 1 июня передал Трампу. Источник подчеркивает, что власти КНДР и США выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне.

Японское агентство Kyodo утверждает, что если переговоры между лидерами США и КНДР будут проходить благополучно, то вполне возможен и третий раунд переговоров — в Вашингтоне в сентябре 2018 года.

Напомним, сегодня в Сингапуре должны пройти первые переговоры Трампа с Ким Чен Ыном. Лидеры США и КНДР уже находятся в Сингапуре и готовятся к переговорам. Ключевым вопросом переговоров будет денуклеаризация Корейского полуострова. Трамп каким-то образом хочет добиться от Кима фактически одностороннего отказа от ядерного оружия, которое Северная Корея смогла создать с таким трудом. При этом любые гарантии, которые могут дать США, вряд ли кто-то может воспринимать всерьёз.