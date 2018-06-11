Сочи, Краснодарский край, 11 июня, 2018, 05:55 — ИА Регнум. В Россию для участия в чемпионате мира по футболу прибыла сборная Бразилии. Спортсмены приземлились в Сочи, сообщает пресс-служба бразильской федерации футбола.

Футбол. Бразилия

В Краснодарский край бразильцы прилетели из Австрии. В Вене 10 июня они одержали победу над австрийской сборной (3:0).

Бразильская сборная расположится в Сочи на период мундиаля. 12 июня спортсмены проведут в Сочи открытую тренировку.

17 июня в Ростове-на-Дону им предстоит встреча в группе Е со швейцарцами, 22 июня — с костариканцами в Санкт-Петербурге, 27 июня — с командой Сербии в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня по 15 июля 11 российских городов примут матчи мирового первенства по футболу.