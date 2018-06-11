Кишинёв, 11 июня, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Звание народного артиста Молдавии присвоил российскому певцу Филиппу Киркорову президент Молдавии Игорь Додон. Об этом молдавский лидер написал на своей странице в соцсети Facebook.

Okras Филипп Киркоров

Артист удостоен почетного звания в знак высокого признания особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства. Кроме того, заслуга Киркорова — в существенном вкладе в укрепление культурных связей между Молдавией и Россией, говорится в сообщении.

«Я пожелал певцу успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в нашей стране», — написал Додон.

Филипп Киркоров выступал в Молдавии в середине 80-х годов, в начале своего творческого пути. Он также написал музыку для песни, с которой на «Евровидении» в 2018 году выступил молдавский коллектив «DoReDoS».

Читайте также: Костюмы для шоу Киркорова на $11 тыс. похитили нижегородские подростки