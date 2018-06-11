Токио, 11 июня, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Японское оборонное ведомство потребовало от американского командования принять меры для недопущения в дальнейшем инцидентов, подобных крушению истребителя ВВС США F-15 в районе Окинавы. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

U.S. Air Force Истребитель F-15

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что американской стороне сделано официальное представление. Токио потребовало неукоснительного соблюдения США норм безопасности и мер по предотвращению возможных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 июня истребитель ВВС США, приписанный к базе «Кадена» на Окинаве, упал в море в 80 км к югу от города Наха. Пилот катапультировался, в море его подобрали японские силы самообороны. Летчик получил травмы, однако его жизнь вне опасности.