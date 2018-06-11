Санкт-Петербург, 11 июня, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Серьезный пожар в Адмиралтейском районе Петербурга потребовал эвакуации жилого дома. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

78.mchs.gov.ru На месте пожара

Сообщение о возгорании на улице Союза Печатников, 29 поступило в экстренные службы 10 июня в 19:44 по местному времени. Очаг находился в квартире на шестом этаже разноуровневого жилого дома, пламя перекинулось на кровлю.

Общая площадь возгорания составила 55 кв. м. Ранг пожара дважды повышался, из здания эвакуировали 70 человек.

В 21:15 пожар был локализован, в 21:59 ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в ночном пожаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погибли двое мужчин. Причиной трагедии стала неосторожность при курении.

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