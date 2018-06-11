Пенза, 11 июня, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Один человек пострадал при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Пензе. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Пензенской области.

58.mchs.gov.ru На месте взрыва

Взрыв произошел в доме 27 по улице Крупской 10 июня в 19:55 мск.

Местные издания уточняют, что пострадавший — сотрудник газовой службы, прибывший по заявке жильцов дома. Жителей обеспокоил сильный запах газа на лестничной площадке. Когда газовщик вошел в квартиру, откуда шел запах, произошел хлопок.

Мужчина госпитализирован, медики оценивают его состояние как стабильное.

По предварительным оценкам, повреждены две квартиры. Место происшествия обследуют профильные организации.