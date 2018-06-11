Циндао, Китай, 11 июня, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Россия не покидала «Большую восьмерку» и с радостью примет лидеров неформального клуба стран в Москве. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения России в G8, Путин пояснил, что Москва «восьмерку» не покидала. Он напомнил, что зарубежные коллеги в свое время отказались от визита в Москву.

Путин добавил, что будет рад видеть лидеров стран G7 в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после госпереворота на Украине и последовавшим за этим возвращением Крыма в состав России Москву исключили из неформального клуба ведущих мировых держав. «Большая восьмерка» вернулась к формату «Большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия.

При этом американский президент Барак Обама, немецкий канцлер Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон отказались приезжать на Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.