Валлетта, 11 июня, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Итальянские и мальтийские порты оказались закрыты для гуманитарного судна Aquarius с сотнями спасенных в Средиземном море мигрантов. Об этом сообщает мальтийское издание Malta Today.

Irish Defence Forces Мигранты

Судно Aquarius принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee и ходит под флагом Гибралтара. В результате шести спасательных операций, совершенных за несколько дней, корабль взял на борт 629 человек, включая детей, подростков и беременных женщин.

Aquarius шел к берегам Сицилии, однако вице-премьер Италии Маттео Сальвини распорядился не пускать корабль в порты Италии и предложил Мальте принять его. Власти Мальты также отказались принять судно, заявив, что координировала спасательные операции итальянская сторона.

По данным ресурсов, занимающихся мониторингом движения судов, Aquarius, вероятно, дрейфует между островами Мальта и Сицилия.

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