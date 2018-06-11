Лос-Анджелес, США, 11 июня, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Американский актер Винс Вон задержан за вождение в нетрезвом виде и отказ подчиняться требованиям представителя власти. Об этом сообщает портал TMZ.

James Palinsad Алкоголь за рулём

Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) на посту дорожной полиции. Инспекторы остановили автомобиль, которым управлял актер, при этом Вон и его пассажир оказались выйти из транспортного средства.

Позже мужчины подчинились требованиям правоохранителей. Винсу Вону предъявлено обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Его попутчику инкриминируют пьянство в общественном месте, обоим мужчинам вместе — неподчинение требованиям полиции. Задержанных отпустили под залог.

Винсент Энтони (Винс) Вон известен зрителям по фильмам «Тусовщики», «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир», «Мистер и миссис Смит», а также сериалам «Настоящий детектив» и «Секс в большом городе».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был задержан нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Ярослав Косов.

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