Анталья, Турция, 11 июня, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Шестнадцатилетнего юношу — туриста из России — обнаружили без сознания в бассейне одного из отелей в турецкой Анталье. Подросток госпитализирован и находится в коме, передает телеканал НТВ.

U.S. Navy В больнице

Молодой человек приехал на турецкий курорт из Челябинска. Он отдыхал вместе с бабушкой и дедушкой. По словам матери пострадавшего, юноша познакомился со сверстниками и предупредил пожилых родственников, что погуляет с приятелями.

Позже подростка нашли в бассейне в бессознательном состоянии. Медики ввели его в состояние медикаментозной комы. Примерно десять дней юноша проведет в реанимации, отмечают врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в грузинском селе Гудаури избили российского парапланериста. Спортсмен попал в больницу. Правоохранительные органы Грузии возбудили по факту происшествия уголовное дело.

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