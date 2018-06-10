Москва, 11 июня, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Находящимся во Вьетнаме российским гражданам рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Вьетнама

Отмечается, что в Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, а также на острове Фукуок проходят массовые демонстрации. Зафиксированы стычки протестующих с полицией. Дороги, в том числе трасса между Нячаном и Фантхиетом, перекрыты.

Туристам стоит избегать мест массового скопления людей и соответствующим образом планировать маршруты поездок, говорится в сообщении.

Ранее МИД предупредил российских граждан о массовых протестах в столице Румынии Бухаресте. Кроме того, опасной может оказаться поездка в Гватемалу, где 7 июня проявил активность вулкан Фуэго.