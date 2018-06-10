Берлин, 11 июня, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Возвращение России в неформальный клуб «Большая восьмёрка» возможен в случае прогресса в реализации минских соглашений. Об этом в эфире телеканала ARD заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я могу представить себе, что Россия вернется. Но прежде для этого мы нуждаемся в прогрессе в реализации минских соглашений», — сказала Меркель.

При этом канцлер не смогла предположить, из каких соображений предложил вернуть Россию в международный клуб президент США Дональд Трамп. Американский лидер не дал четкого ответа на этот вопрос на саммите в Канаде, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США назвал необходимостью возвращение России в G8. Москва нужна за столом переговоров, пояснил он.

Клуб ведущих мировых держав, известный как «Большая восьмёрка», Россия покинула в 2014 году после госпереворота на Украине и последовавшим за этим воссоединением с Крымом.

Читайте также: Зачем президенту США звать Россию в G7 накануне саммита