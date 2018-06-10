Сочи, Краснодарский край, 11 июня, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Драма Наталии Мещаниновой «Сердце мира» получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Ivanaivanova На «Кинотавре»

Приз за лучшую мужскую роль получил Степан Девонин, сыгравший главного героя в картине Мещаниновой. Лучшей актрисой признана Анна Слю, снявшаяся в картине Ивана Твердовского «Подбросы».

Лучшей режиссерской работой признана картина «Русский бес» Григория Константинопольского. Фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения» отмечен призом за лучший сценарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29-й российский кинофестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи со 2 по 10 июня. Открывала фестиваль картина Кирилла Серебренникова «Лето», посвященная певцу Виктору Цою.

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