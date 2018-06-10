Вашингтон, 11 июня, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Ведущая американского телеканала Fox News Эбби Хантсман, по ошибке назвавшая Дональда Трампа «диктатором», принесла извинения в эфире. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В эфире одной из передач Хантсман, комментируя предстоящий саммит США — КНДР в Сингапуре, назвала мероприятие «встречей двух диктаторов». Отмечается, что в студии находился бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, однако он оставил оговорку без внимания.

Ошибка ведущей возмутила пользователей соцсетей. Многие потребовали объяснений от Хантсман и телеканала. В дальнейшем ведущая извинилась за свою оплошность.

Стоит отметить, что телеканал Fox News известен благосклонным отношением к действующему президенту США и его администрации. Эбби Хантсман является дочерью американского посла в России Джона Хантсмана.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в отеле Capella в Сингапуре.

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