Берлин, 11 июня, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине будут сложными, однако сам факт их проведения — позитивен. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

A.Savin Хайко Маас

«Уже сам факт того, что мы встречаемся спустя 16 месяцев — является успехом», — сказал Маас.

Глава МИД Германии отметил, что реализация минских соглашений слишком затянулась. От этого страдают жители Донбасса, которые больше всего хотят мира.

Возобновление переговорного процесса будет тяжелым — интересы и позиции Москвы и Киева далеки друг от друга по многим вопросам. Однако участники переговоров — Россия, Германия, Франция и Украина — должны попробовать всё для установления прочного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной обстановки на Донбассе. Кроме того, им необходимо обсудить деятельность в регионе миссии ООН, отметил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в «нормандском» формате пройдут 11 июня в Берлине. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, закрытых тем не будет — все вопросы, находящиеся на повестке дня урегулирования украинского кризиса, подлежат обсуждению.

Читайте также: Порошенко: Минского формата переговоров не существует