Москва, 11 июня, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Актер Анатолий Пашинин, уехавший воевать в Донбасс на стороне Киева, «инфицирован псевдоукраинством». Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил российский писатель Захар Прилепин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский боевик

«Судя со стороны, он, конечно, инфицирован — не украинством, а псевдоукраинством. Ложным украинством», — сказал Прилепин.

Писатель пояснил, что говорит о «псевдоправой проукраинской движухе», которой актер очень серьезно проникся. Это проявилось в виде «аномальных последствий» — участии в боевых действиях в рядах «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Пашинин объяснил свои действия вдохновленностью молодыми украинцами. Актер заявил, что «заткнет рот» тем людям, которые называют украинцев фашистами и нацистами.

Анатолий Пашинин уехал из России на Украину в 2014 году. О его участии в боевых действиях стало известно в 2017 году. Пашинин снимался в таких российских картинах, как «Адмирал», «Грозовые ворота», «Мы из будущего».