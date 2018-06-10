Бразилиа, 11 июня, 2018, 00:04 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Индепенденсия» был разыгран матч 11-го тура бразильской Серии А между коллективами «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». Противостояние завершилось разгромной победой хозяев со счётом 5:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

На 29-й минуте центральный защитник Моралес Жилберто открыл счёт после передачи Дугласа — 0:1. Через 6 минут 38-летний Леонардо Силва сравнял счёт — 1:1. В конце тайма команды разменялись голами форварда Педро и скоростного вингера Роджера Круга на 45-й и 45+1-й минутах соответственно — 2:2. На экваторе второй половины аргентинский полузащитник Томас Андраде вывел гостей вперед — 3:2. В конце матча Рикардо Оливейра и Рожер Круг довершили разгром, сделав счёт 5:2.

Статистика матча («Атлетико"/"Флуминенсе»)

Удары 14/11

Удары в створ 9/5

Владение 48%/52%

Фолы 15/9

Набрав 20 очков, «Атлетико Минейро» поднялся на 2-ю позицию. «Флуминенсе» с 14-ю очками остался на 12-м месте.

Составы на матч:

«Атлетико»: Виктор, Сильва, Габриэл, Сантос, Патрик, Касарес, Адилсон, Круг, Бланко, Андраде, Оливейра.

«Флуминенсе»: Сезар, Жилберто, Аиртон, Отавио, Дуглас, Педро, Перес, Жадсон, Роджер, Ричард, Алессандро.

Главный арбитр матча: Флавио Родригес Де Соуза.

Предупреждения: Алессандро — 37, Роджер — 54, Бланко — 62, Круг — 90+4.

Голы: Жилберто 29 — 0:1, Сильва 35 — 1:1, Педро 45 — 1:2, Круг 45+1 — 2:2, Андраде 64 — 3:2, Оливейра 87 — 4:2, Круг 90+3 — 5:2.