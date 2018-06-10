Баку, 11 июня, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Трансадриатический газопровод (TAP) — проект общеевропейского масштаба, который находится в полномочиях Европейской комиссии, а не внутреннее дело Италии, считает директор центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Азербайджана Фархад Мамедов.

Genti77 Трансадриатический газопровод

Комментируя заявление новых властей Италии о будущем газопроводе TAP, Мамедов напомнил, что Европейская комиссия вывела этот проект с национального уровня на наднациональный.

«Если уж она [Европейская комиссия] поддерживает проект TAP, то она должна соответствующим образом повлиять на правительство Италии, чтобы дело не пошло дальше заявлений и данный газопровод был сдан в эксплуатацию вовремя», — цитирует слова Мамедова Trend.

Ранее агентство Reuters сообщило, что министр окружающей среды в новом правительстве Италии Серджо Коста заявил, что новые власти страны собираются пересмотреть проект строительства составной части «Южного газового коридора» — Трансадриатического трубопровода (ТАР).

Как сказал Коста, проект ТАР в настоящее время абсолютно бессмысленный, учитывая энергетическую политику и потребность в газе Италии.

В связи с этим участие страны в проекте будет пересмотрено, сказал Коста. По его словам, этот вопрос уже внесен в повестку дня и будет рассмотрен «в приоритетном порядке».

По проекту «Южного газового коридора» предполагается транспортировка газа из Азербайджана в Европу. По газопроводу TAP, газ планируется доставлять до Италии через Грецию, Болгарию и Албанию. Кроме того, предполагается расширение газопровода Баку — Тбилиси — Эрзерум и строительство в Турции газопровода TANAP. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в Турции.

29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа «Южного газового коридора». На данный момент акционерами ТАР являются: BP — 20%, SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджана) — 20 процентов, Snam — 20%, Fluxys — 19%, Enagás — 16%, Axpo — 5%.