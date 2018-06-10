Бразилиа, 10 июня, 2018, 23:59 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Фонте-Нова» был разыгран матч 11-го тура бразильской Серии А между коллективами «Баия Салвадор» и «Ботафого». Противостояние завершилось боевой ничьей 3:3.

Футбол

На 12-й минуте универсальный форвард Киеза открыл счпт, замкнув передачу Родриго — 0:1. В конце тайма Регис реализовал пенальти и сравнял счёт — 1:1. Несмотря на меньшинство Киеза оформил дубль и во второй раз вывел гостей вред — 1:2. В роли ассистента выступил Леонардо Валенсия. На 74-й минуте Винисиус сравнял счёт — 2:2. Через 10 минут Леонардо Валенсия вновь вывел гостей вперед точным ударом в правый угол — 2:3. В конце матча Агустин Аллионе спас очко для своего коллектива — 3:3.

Статистика матча («Баия Салвадор"/"Ботафого»)

Удары 10/8

Удары в створ 8/5

Владение 55%/45%

Фолы 24/7

Набрав 14 очков «Ботафого» поднялся на 11-е место. Коллектив из Салвадора идёт на 19-й строчке с 9-ю очками.

Составы на матч:

«Баия Салвадор»: Фридрих, Нино, Паньюссат, Фонсека, Эльбер, Рафаэл, Лео, Элтон, Регис, Григоре, Кайке.

«Ботафого»: Джефферсон, Консейсао, Марсиньо, Моизес, Рабелло, Родриго, Фернандес, Валенсия, Пемпао, Киеза, Агирре.

Главный арбитр матча: Леандро Биззио Мариньо.

Предупреждения: Агирре — 16, Эльбер — 23, Регис — 34, Моизес — 47, Кайке — 72, Нино — 80, Валенсия — 85.

Удаления: Агирре — 45.

Голы: Киеза 12 — 0:1, Регис (пен) 45 — 1:1, Киеза 51 — 1:2, Винисиус 74 — 2:2, Валенсия 84 — 2:3, Аллионе 90+3 — 3:3.