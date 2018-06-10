Бразилиа, 10 июня, 2018, 23:56 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Кастелан» был разыгран матч 11-го тура бразильской Серии А между коллективами «Сеара» и «Палмейрас». Противостояние завершилось результативной ничьей 2:2.

John Fischer Футбол

В дебюте матча 28-летний опорный полузащитник Тьяго Сантос открыл счёт после передачи Лукаса Лимы — 0:1. Через 17 минут форвард Дуду удвоил преимущество — 0:2. В следующей атаке скоростной нападающий хозяев Фелипе Азеведо сократил разрыв в счете — 1:2. В конце матча Элтон сравнял счёт и принес очко своему коллективу — 2:2.

Статистика матча («Сеара"/"Палмейрас»)

Удары 11/5

Удары в створ 5/3

Владение 43%/57%

Фолы 14/10

Набрав 20 очков «Палмейрас» поднялся на 2-ю строчку. «Сеара» с 4-мя баллами осталась на последнем месте.

Составы на матч:

«Сеара»: Эверсон, Налдо, Отавио, Самуэл, Перейра, Лукас, Рикардиньо, Рейна, Пио, Луис, Азеведо.

«Палмейрас»: Жаилсон, Роша, Драсена, Луис, Мартинс, Сантос, Дуду, Жин, Лима, Иоран, Виллиан.

Главный арбитр матча: Жин Пьерре Гонсалвес Лима.

Предупреждения: Самуэл — 59, Элтон — 73, Жин — 80, Пио — 84, Виллиан — 87.

Голы: Сантос 6 — 0:1, Дуду 23 — 0:2, Азеведо 26 — 1:2, Элтон 88 — 2:2.