«Гремио» одержал ожидаемую победу над «Америкой Минейро»
Бразилиа, 10 июня, 2018, 23:53 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Арена Гремио» был разыгран матч 11-го тура бразильской Серии А между коллективами «Гремио» и «Америка Минейро». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 32-й минуте забил 22-летний полузащитник атакующего плана Эвертон после ассиста Сисеро — 1:0.
Статистика матча («Гремио"/"Америка Минейро»)
Удары 8/7
Удары в створ 4/2
Владение 61%/39%
Фолы 12/10
Набрав 19 очков «Гремио» поднялся на 4-ю строчку. Коллектив из Белу-Оризонти остался на 13-м месте с 13-ю очками.
Составы на матч:
«Гремио»: Гроэ, Моура, Каннеманн, Кортез, Брессан, Луан, Сисеро, Морейра, Артур, Эвертон, Андре.
«Америка Минейро»: Жори, Ферраз, Мессиас, Джованни, Адерлан, Магран, Савио, Жуниньо, Сержиньо, Сантос, Айлон.
Главный арбитр матча: Родриго Феррейра.
Предупреждения: Айлон — 6, Сисеро — 25, Джованни — 35, Адерлан — 79.
Голы: Эвертон 32 — 1:0.