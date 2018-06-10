Бразилиа, 10 июня, 2018, 23:53 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Арена Гремио» был разыгран матч 11-го тура бразильской Серии А между коллективами «Гремио» и «Америка Минейро». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

(сс) Comfreak Решающий

Единственный гол на 32-й минуте забил 22-летний полузащитник атакующего плана Эвертон после ассиста Сисеро — 1:0.

Статистика матча («Гремио"/"Америка Минейро»)

Удары 8/7

Удары в створ 4/2

Владение 61%/39%

Фолы 12/10

Набрав 19 очков «Гремио» поднялся на 4-ю строчку. Коллектив из Белу-Оризонти остался на 13-м месте с 13-ю очками.

Составы на матч:

«Гремио»: Гроэ, Моура, Каннеманн, Кортез, Брессан, Луан, Сисеро, Морейра, Артур, Эвертон, Андре.

«Америка Минейро»: Жори, Ферраз, Мессиас, Джованни, Адерлан, Магран, Савио, Жуниньо, Сержиньо, Сантос, Айлон.

Главный арбитр матча: Родриго Феррейра.

Предупреждения: Айлон — 6, Сисеро — 25, Джованни — 35, Адерлан — 79.

Голы: Эвертон 32 — 1:0.