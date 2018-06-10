Краснодар, 10 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

(сс) Alexas Fotos Авария

ДТП произошло в воскресенье, 10 июня, в Тихорецком районе.

«В станице Фастовецкая столкнулись две легковушки, — сказал источник. — Пострадали 6 человек, 5 из них погибли».

В настоящее время выясняются причины аварии.

Читайте также: Автобус с артистами столкнулся с грузовым поездом в Орловской области

А также: В Самарской области столкнулись 7 автомобилей