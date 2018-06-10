В Краснодарском крае в ДТП погибли пять человек
Краснодар, 10 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
(сс) Alexas Fotos
Авария
ДТП произошло в воскресенье, 10 июня, в Тихорецком районе.
«В станице Фастовецкая столкнулись две легковушки, — сказал источник. — Пострадали 6 человек, 5 из них погибли».
В настоящее время выясняются причины аварии.
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