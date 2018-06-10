Москва, 10 июня, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Первая цель сборной России по футболу на ЧМ-2018 — выйти из группы. Об этом сообщил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью НТВ.

Якушкин Иван Станислав Черчесов

«У всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все, — сказал Черчесов. — У нас первая цель: выйти из группы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу пройдёт в РФ с 14 июня по 15 июля. Матч открытия состоится 14 июня в Москве, в нём сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Позже подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Египта и Уругвая.

Читайте также: Сборная Аргентины по футболу прибыла в Россию на ЧМ-2018

А также: ЧМ-2018 посмотрит пол-России