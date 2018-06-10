Самара, 10 июня, 2018, 22:54 — ИА Регнум. В Самарской области на трассе произошло ДТП с участием 7 автомобилей. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

03.мвд.рф На месте ДТП

«По предварительным данным, в ДТП с семью машинами погибли двое», — сказал источника.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

В пресс-службе Росавтодора добавили, что ДТП произошло 10 июня на 894 км трассы М-5 под Сызранью.

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