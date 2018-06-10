Циндао, Китай, 10 июня, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме подписано 10 июня в Циндао, сообщает БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Документ был принят после переговоров китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Страны также заключили соглашение о технико-экономической помощи, о предоставлении Белоруссии льготного кредита на строительство высокотехнологичного агропромышленного производства, а также меморандум о сотрудничестве по развитию человеческого капитала.

Напомним, в китайском городе Циндао завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. В этом году впервые в нем участвовали Пакистан и Индия.

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