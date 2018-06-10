Тбилиси, 10 июня, 2018, 22:37 — ИА Регнум. В Грузии сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, подозреваемых в избиении российских граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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«Следствие пришло к выводу, что 9 июня в поселке Гудаури … задержанные нанесли физическое оскорбление гражданам Российской Федерации — Федору Ч. (парапланерист) и Сергею Д.», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее министерство внутренних дел Грузии возбудило два уголовных дела по факту нанесения телесных повреждений гражданам РФ в грузинском туристическом селе Гудаури.

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