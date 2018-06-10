Нижний Тагил, Свердловская область, 10 июня, 2018, 22:27 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области больше суток горит здание пристроя к бывшему хладокомбинату. Открытого горения уже нет, но тление ещё остаётся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

66.mchs.gov.ru Пожар. Нижний Тагил

О пожаре на улице Вогульской пожарные узнали в 21:04 по местному времени. Предположительно, возгорание возникло на кровле и затем по торфяному утеплителю охватил всё здание. Только через девять часов распространение огня смогли остановить. Для проливки тлеющего утеплителя пришлось вскрывать кровлю и деревянные перекрытия.

Общая площадь пожара составила 470 кв. метров. Открытого огня нет. Но внутри продолжается тление. В помощь пожарным мэрия Нижнего Тагила предоставила большегрузную технику. Она потребуется для того, чтобы сделать отверстия, через которые можно будет пролить тлеющий торфяной утеплитель и полностью ликвидировать пожар.

По официальным данным, угрозы населению нет, превышения допустимых норм вредных веществ также не отмечено. Замеры делают каждые два часа. Гражданам советуют открывать окна чаще делать в доме влажную уборку.

Пожар активно обсуждают на местных интернет-форумах. Некоторые граждане заявляют, что слышали два хлопка. Отдельные граждане полагают, что в здании мог быть аммиак. Другие же категорически это опровергают.

Также люди отмечают, что в районе хладокомбината нечем дышать.