Белград, 10 июня, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Майдан уничтожал Украину по приказу западных спецслужб, считает министр обороны Сербии Александр Вулин, сообщил 9 июня телеканал РТС.

Иван Шилов REGNUM Майдан

Вулин сравнил протест автомобилистов в Сербии с украинским Автомайданом:

«Они называли себя Автомайданом и они также блокировали дороги, провоцировали конфликты и уничтожали страну по заказу западных спецслужб <…> Похоже, есть люди, которые хотят повторить в Сербии то, что когда-то сделали на Украине. К счастью, Сербию возглавляет Вучич, а не Янукович», — считает министр.

Напомним, сербские автомобилисты, недовольные подорожанием топлива, призвали в соцсетях всех водителей остановиться 9 июня в 17.00 на дороге и простоять час. Это привело к огромным пробкам во многих городах страны.

Напомним также, что в 2000 году в Югославии произошла «бульдозерная революция», которая завершилась свержением Слободана Милошевича. Оранжевая революция на Украине, состоявшаяся в 2004 году, стала именем нарицательным для подобного рода протестов.