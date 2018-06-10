В США скончался 20-летний актер Джексон Оделл
Вашингтон, 10 июня, 2018, 22:15 — ИА Регнум. В США на 21-м году жизни скончался актер Джексон Оделл. Об этом передает портал TMZ со ссылкой на свои источники.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Свеча
Тело молодого человека обнаружили в пятницу, 8 июня, в доме в Сан-Фернандо (штат Калифорния).
В настоящее время устанавливаются причины смерти актера. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле Оделла не обнаружено.
Оделл, участвовавший в съемках в кино с 12 лет, известен по роли в сериале «Голдберги».
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