Вашингтон, 10 июня, 2018, 22:15 — ИА Регнум. В США на 21-м году жизни скончался актер Джексон Оделл. Об этом передает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Тело молодого человека обнаружили в пятницу, 8 июня, в доме в Сан-Фернандо (штат Калифорния).

В настоящее время устанавливаются причины смерти актера. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле Оделла не обнаружено.

Оделл, участвовавший в съемках в кино с 12 лет, известен по роли в сериале «Голдберги».

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