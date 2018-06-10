Великий Новгород, 10 июня, 2018, 22:09 — ИА Регнум. В Новгородской области следователи изучают обстоятельства происшествия в деревне Неронов Бор, где 9 июня было найдено тело 10-летней девочки с огнестрельным ранением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

Ружьё

В деревню, находящуюся в Новгородском районе, после сообщения о ЧП выехали следователи и следователи-криминалисты.

«В ходе игры соседский мальчик произвел выстрел из охотничьего ружья и попал в девочку. От полученного ранения она скончалась на месте», — сообщили в следственном управлении.

Новгородские СМИ уточняют, что мальчику — 9 лет. По предварительным данным, дети вместе рассматривали ружьё, и ребёнок нажал на курок.