Москва, 10 июня, 2018, 21:41 — ИА Регнум. В Москве в одной из больниц проходил профилактическое лечение известный советский и российский поэт Андрей Дементьев. Об этом сообщила РИА Новости его жена Анна Пугач.

Council.gov.ru Андрей Дементьев

«Он простыл», — сказала Пугач.

По ее словам, поэт Дементьев, который 9 июня давал один из своих привычных эфиров по радио, чувствует себя нормально.

«Мы будем готовиться к празднованию юбилея, — добавила она. — (…) Все хорошо».

Сам Дементьев пояснил, что он чувствует себя нормально, однако у него «обострились старые болячки».

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