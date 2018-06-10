Москва, 10 июня, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Шансы не потерять Донбасс Украиной не потеряны, а вот Крым республике не вернуть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

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Украина никогда — ни в ближайшем, ни и в отдаленном будущем Крым не вернет. Что касается Донбасса, то шансы Киева повлиять на выбор его народа пока полностью не потеряны», — полагает сенатор.

При этом, по его мнению, еще год-два проведения сегодняшней политики по отношению к Донбассу — блокада и военные провокации, — а украинская власть, похоже, менять эту политику не собирается, сделает невозможным и его возвращение в состав Украины.

«Киев рискует опоздать окончательно и бесповоротно. Время, отпущенное ему историей для коренного пересмотра политики в Донбассе, тает», — сказал Клинцевич.

Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время, заявил в эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.