Новосибирск, 10 июня, 2018, 21:26 — ИА Регнум. В городе Новосибирске 10 июня прошёл сильный дождь с грозой. Ливневая канализация не справилялась с потоками воды, городские дороги и улицы оказались под водой: машины не ехали, а плыли, пешеходы не шли, а переплавлялись, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы Instagram berezin101 Площадь Труда в Новосибирске 10 июня

Жители Новосибирска активно делятся фотографиями и видео разгула стихии в социальных сетях.

Скриншот страницы группы «ВКонтакте» Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» Новосибирск 10 июня

«Ливень затопил улицы Новосибирска. Под воду частично ушла Ипподромская магистраль на границе с Центральным районом. Также подтопило дороги на улицах Гоголя, Мичурина, Фабричной и других магистралях города, сообщают наши подписчики. Красный проспект, на котором недавно обновили асфальт, в очередной раз оказался не готов к природной стихии — автомобили по нему буквально плывут. На улице Ватутина потоки воды накатывали на капоты движущимся автомобилям. Проезд под площадью Труда «топил» легковушки по самые окна. Проезд на этом участке был перекрыт», — рассказала об обстановке в городе новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на страницах своего паблика в социальной сети «Вконтакте».

"Это, увы — не ново…», — отреагировал на событие депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.

И, действительно, не ново. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в прошлом году Новосибирск в подобной ситуации оказывался неоднократно. Например, 18 июля после сильного ливня затопленными оказались дороги, улицы, микрорайоны и даже входы в метро.

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Сообщается также, что 10 июня в Черепаново прошёл крупный град.

Синоптики прогнозировали ночью 10 июня в отдельных районах небольшой дождь, грозу. Днём — небольшой, местами умеренный дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, затяжные дожди и холода в мае привели к переувлажнению верхнего слоя почвы и замедлению темпов весенне-полевых работ в Новосибирской области. С 7 июня в регионе введён режим ЧС.

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Что же касается Новосибирска, то год назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился усилить контроль за содержанием ливневой канализации и расстановкой сил и средств оперативных служб, «чтобы они вовремя и быстро включались с откачкой воды, с буксировкой, если кто-то попал в беду на дороге». По официальным данным, ежегодно на строительство, ремонт и содержание ливневой канализации выделяется 20,5 млн рублей.