Тюмень, 10 июня, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Тюменской области три человека погибли и семь были госпитализированы в результате крупного ДТП. Фура протаранила шесть машин, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

(сс) kalhh Фура

Трагедия произошла поздним вечером 9 июня под Тобольском, на 184-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Легковушки вспыхнули. Прибывшие тобольские спасатели погасили пламя и начали помогать пострадавшим.

Пострадавшие были госпитализированы в областную больницу №3. С ними работали психологи. Жизням пострадавших под Тобольском угрозы нет. Одна из женщин беременная.

Издание 72.ru приводит слова одной из свидетельниц катастрофы. По её словам, первой из специальных служб приехала машина скорой помощи. Уже после этого прибыли сотрудники МЧС.

Гражданка также отмечает, что грузовик Scania врезался в колонну машин, стоявших на светофоре. Машина, в которой находились женщина и её родственники, стала грудой металла. Но людям в ней повезло — травмы оказались незначительные. При этом женщина удивлена тому, что водитель фуры не заметил стоявшие машины.

Отметим, с начала года это не единственное в тюменской матрёшке крупное ДТП. 3 января в Югре столкнулись две машины. Погибли десять человек. Среди погибших оказались четыре ребёнка. Было возбуждено уголовное дело, которое затем передали в центральный аппарат СКР.